Weniger Listen

Allen Nationalrätinnen und Nationalräten vom Aargau, die gewählt wurden, möchte ich gratulieren und ihnen vier gute Jahre in Bern wünschen. Was ich allerdings auch froh bin, dass die vielen Listen von SP, FDP, DieMitte, GLP und EVP den Parteien nicht geholfen haben, mehr Leute nach Bern zu schicken. Ich wünsche mir, dass in vier Jahren diese Parteien wieder zurückfinden zu zwei bis drei Listen, das würde die Übersichtlichkeit wesentlich erhöhen.

URS JOST, RHEINFELDEN