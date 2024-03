Abfallbewirtschaftig Recycling isch hütt gross in Mode, Firme drfür schies se wie Pilz us em Bode. Jede bringt alles was är nümm wott, dört ane: vo Glas, Plastik bis Elektroschrott. Und das, wo me in Kehrichtsack ifüll, gäch denn no als Sondermüll. S ...