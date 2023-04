WEISSER SONNTAG IN FRICK

Diesen Namen trägt der Sonntag nach Ostern vermutlich deswegen, da früher die Menschen, die in der Osternacht getauft wurden, bis zum folgenden Sonntag weisse Taufgewänder trugen. 22 Kinder der Pfarrei Frick trugen am vergangenen Sonntag ebenfalls weisse Gewänder, jedoch nicht, weil sie Taufe feierten, sondern wegen der Feier ihrer ersten heiligen Kommunion. «Brot teilen Gemeinschaft erleben» war das Motto der Erstkommunion. Katechetin Ingrid Scharf hat in Zusammenarbeit mit Priester Leo Stocker und Pfarreiseelsorger Ulrich Feger die Erstkommunionkinder auf dem Weg der Vorbereitung sowie auch durch die schwungvolle Feier am Sonntag begleitet. (mgt) Foto: zVg