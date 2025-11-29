Fricker Hauptstrasse wird zum Weihnachtsdorf

Lichterglanz, Glühweinduft, 120 Marktstände, Weihnachtsklänge und viel Raum für Begegnungen: all das und noch mehr steht für Weihnachten in Frick. Am 6. Dezember verwandelt sich die Hauptstrasse in eine stimmungsvolle Adventsmeile.

Susanne Hörth

«Wir bringen die Leute nach Frick und zeigen mit 120 Ständen, dass Frick den Begriff Marktort zu Recht verdient.» Damit und mit einem klaren «Absolut, auf jeden Fall», reagiert Daniel Müller auf die Frage, ob sich der grosse jährliche Aufwand für «Weihnachten in Frick» lohne.

Organisiert wird der Weihnachtsmarkt, der jedes Jahr Gross und Klein aus nah und fern nach Frick lockt, vom Bereich Verkauf und Dienstleistungen (VDL) des Gewerbe Region Frick-Laufenburg (Geref). Müller gehört seit 21 Jahren zum festen Markt-Team. Er und Christian Käser gehören zu denjenigen, die bereits früh um 5 Uhr am Marktmorgen im Einsatz stehen und das Bauamt beim Aufbau der zahlreichen Marktstände unterstützen.

Die Standbetreiber selbst treffen ab 7.30 Uhr ein und bereiten ihre Waren – vieles davon handgefertigt – für ein hoffentlich grosses Publikum vor. Um 11 Uhr öffnet der Markt und lädt bis 21 Uhr zum Entdecken, Begegnen und Geniessen ein. Für das leibliche Wohl ist gesorgt: Dank der vielen Verpflegungsstände muss niemand Hunger oder Durst leiden.

Der Einsatz lohne sich auch deshalb, betont Müller, weil den Besucherinnen und Besuchern gezeigt werde, was das Gewerbe entlang der Strasse alles zu bieten hat. Die Geschäfte haben während des Marktes geöffnet. «Wir haben deshalb auch darauf geachtet, dass kein Stand direkt vor einem Geschäft steht», erklärt er.

Besonders stolz ist er auf die grosse Weihnachtsbühne: «Diese hebt uns von anderen Märkten ab.» Von 11 bis 19.30 Uhr treten verschiedene Chöre und Solisten auf, darunter auch junge Talente. Rund 150 Mitwirkende sorgen so für eine musikalische Einstimmung in den Advent. Wann beginnt dieser für Daniel Müller persönlich? «Wenn wir uns um 11 Uhr morgens für das Team-Foto mitten im Marktgeschehen treffen, dann ist das für uns der Start in die Weihnachtszeit.» Dass von den 120 Marktständen nur gerade acht reine Marktfahrer sind, freut ihn besonders. Ebenso, dass rund drei Viertel der Standinhaber schon seit vielen Jahren Teil von «Weihnachten in Frick» sind. Zur Tradition gehört auch der Stand von Asyl Frick, an dem Gerichte aus verschiedenen Kulturen kennengelernt und probiert werden können.

Dankbar zeigt sich das Markt-Team des Bereichs VDL für die Unterstützung durch die Gemeinde, das Bauamt und die Regionalpolizei. Ebenso, dass die Detailhändler Coop und Migros ihre Parkhäuser zum Parkieren während des Markts offenhalten.

Am 6. Dezember verwandelt sich die Fricker Hauptstrasse in ein zauberhaftes Weihnachtsdorf, das zum Kommen und Verweilen einlädt.