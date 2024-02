Weder Verbote noch Beschränkungen möglich

Regierung sieht kaum Spielraum für Verbesserungen auf der Staffeleggroute

Der Verkehr auf der Staffeleggstrasse ist in den Dörfern entlang der Route ein Dauerthema: Nachtlärm, Sicherheitsbedenken, Umfahrungsmöglichkeiten; am 12. Dezember 2023 haben vier Fricktaler Grossratsmitglieder eine Interpellation eingereicht. Jetzt liegt die Antwort des Regierungsrats vor.

Acht Fragen beinhaltet die Interpellation von Colette Basler (SP, Zeihen/Sprecherin), Rolf Schmid (SP, Frick), Daniele Mezzi (Mitte, Laufenburg) und Gertrud Häseli (Grüne, Wittnau). Die Antwort des Regierungsrats umfasst sechs A4-Seiten. Insgesamt lässt sich feststellen: Der Regierungsrat sieht aufgrund der Gesetzeslage wenig Handlungsspielraum. Dass Coop zwischen 22 und 05 Uhr keine Nachtfahrten mehr über die Staffelegg macht, was die Route um rund 30 Lastwagen pro Nacht entlastet, trage zur Lärmreduktion bei und «beruht auf dem Effekt zur Wahrung der Nachtruhe, was ja auch der Zweck eines Nachtfahrverbots ist». Der Regierungsrat hält fest: «Für Nachtfahrten ist eine Bewilligung notwendig, die restriktiv für Fahrten vergeben werden, welche sich unter keinen Umständen vermeiden lassen, wie zum Beispiel der Transport von verderblichen Frischwaren. Eine weitere Bündelung von Nachtfahrten anderer Grossverteiler über die Staffelegg ist nicht bekannt. Damit können auch keine weiteren Grossverteiler zu einem Verzicht auf Nachtfahrten über die Staffelegg aufgefordert werden.» Spediteure von der Fahrt über die Staffelegg abzuhalten, sei nicht möglich, verpflichtende Massnahmen seien gesetzlich nicht vorgesehen. «Die Routenwahl für den Lastwagenverkehr ist grundsätzlich frei.» Der Regierungsrat betont aber: «Eine Bündelung des Verkehrs auf das übergeordnete Strassennetz zum Schutz von Wohnquartieren liegt im Interesse des Kantons.»

Forderung nach einer differenzierten LSVA

Sowohl die vier Fricktaler Grossräte als auch der Regierungsrat vermuten: «Lastwagen fahren über die Staffeleggachse, weil die entsprechenden Unternehmen die LSVA umgehen wollen.» Dem möchte auch der Regierungsrat einen Riegel schieben. Der Regierungsrat sei bereits anno 2017 im Rahmen einer Vernehmlassung mit der Bitte an den Bund getreten zu prüfen, ob die Benutzung der Nationalstrasse für den Schwerverkehr nicht durch eine differenziert ausgestaltete Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA, günstiger Tarif auf der Nationalstrasse, höherer Tarif auf dem untergeordneten Strassennetz) gefördert und damit ein wesentlicher Beitrag zur Entlastung der Kantonsstrassen und insbesondere der Ortsdurchfahrten geleistet werden kann. «Im Anhörungsbericht des Bundes zur SIN-Vernehmlassung (Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Strasse; Anm. d. Red.) ist der Bund auf das Anliegen nicht eingetreten beziehungsweise hat dazu keine Stellung genommen», schreibt der Regierungsrat nun in der Interpellationsantwort und betont: «An der Haltung des Regierungsrats hat sich seither nichts verändert, und das Thema wurde seither bei mehreren Gelegenheiten verwaltungsintern zwischen Kanton und Bund bekräftigt.»

Weder der Erlass eines Teilfahrverbots noch eine Gewichtsbeschränkung für den Schwerverkehr sei möglich. «Die Verbindung ist in der Durchgangsstrassenverordnung des Bundes aufgeführt, und der Ausbaustandard rechtfertigt keine Gewichtsbeschränkung. Für die betroffenen Ortsdurchfahrten in Ueken, Herznach und Densbüren sind keine Umfahrungen im Richtplan eingetragen», so der Regierungsrat. «Auf die tägliche Belastung hat die Einteilung als Ausnahmetransportroute keinen Einfluss. Es handelt sich um seltene Ereignisse.»

Kein Spielraum für Tempo 30

Zur Frage, ob Tempo 30 durch die Dörfer entlang der Staffeleggroute möglich wäre, stellt der Regierungsrat klar: «Die allgemeine Höchstgeschwindigkeit in Ortschaften ist rechtlich auf 50 km/h festgelegt.» Ausnahmen setzten ein Gutachten voraus. «Eine abweichende Geschwindigkeit wird jedoch als starker Eingriff beurteilt», sei mit anderen Massnahmen abzuwägen und erst als letzte Massnahme vorzusehen. Bezogen auf den Lastwagenverkehr: «Dass Lastwagen einen subjektiv gefährlichen Eindruck bewirken, ist nachvollziehbar. Es liegen dazu jedoch keine objektiven Defizite bezüglich Verkehrssicherheit vor.» Es sei zudem keine Studie bekannt, wonach Tempo- 30-Zonen zu einer Dezimierung des Lastwagenverkehrs führen würden. Entsprechend sieht der Regierungsrat keinen Spielraum für Tempo-30-Zonen im Staffeleggtal.»

Gemäss den Unfalldaten der Polizei ist es in den 13 Jahren (2011–2023) entlang der Kantonsstrasse im Staffeleggtal insgesamt zu drei Unfällen mit Fussgängerbeteiligung (zweimal mit Leichtverletzten und einmal mit Todesfolge) gekommen, sowie zu einem Unfall mit Velobeteiligung (leicht verletzt). Unter- oder Überführungen – die Interpellanten verweisen auf Ueken und Densbüren – seien grundsätzlich die verkehrssichersten Lösungen, meint auch der Regierungsart. «Solche Anlagen führen jedoch meist zu deutlich längeren Fusswegen, weil die Rampen hindernisfrei ausgestaltet werden müssen. Aufgrund der Umwegempfindlichkeit von Zu-Fuss-Gehenden funktionieren viele dieser aufwändigen Infrastrukturen leider nicht optimal, und die Strassen werden trotzdem ebenerdig gequert.» Insbesondere in Herznach habe es zudem kaum Platz wegen der seitlichen Bebauungen und dem bestehenden Bach. (mgt/sir)