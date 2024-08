Am vergangenen Donnerstag, kurz vor 9 Uhr, hat die Kontrolle eines Sattelzugsfahrers auf der A 861 bei Badisch Rheinfelden so allerhand Verstösse zu Tage gebracht. Letztlich kam der 40-jährige Mann in eine Justizvollzugsanstalt. Er war von einer Polizeistreife zu einer Verkehrskontrolle ...