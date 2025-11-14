Immobilien
Was ist Comedy, was Magie?

  14.11.2025 Möhlin
Weit mehr als nur klassische Kartentricks: Michel Gammenthaler bringt das Publikum mit Magie und Comedy zum Staunen und zum Lachen. Foto: zVg
Michel Gammenthaler spielte im Steinli-Chäller

Der Zürcher Komiker und Zauberer Michel Gammenthaler stellte letzte Woche einem begeisterten Publikum im ausverkauften Steinli-Chäller Möhlin sein neues Programm «Michel Impossible» vor. Es waren knapp zwei ...

