Vorstoss für modernere Lichtsignalanlagen

Grossrat Bruno Tüscher (FDP, Münchwilen) hat zusammen mit Grossrat Adrian Meier (FDP, Menziken) eine Interpellation eingereicht betreffend Lichtsignalanlagen im Kanton Aargau und deren Modernisierung mittels neuer Technologien. Im Kanton Aargau gebe es zahlreiche Lichtsignalanlagen, die den Verkehrsfluss an Knotenpunkten, Autobahnzubringern und Ortseinfahrten regeln. Viele dieser Anlagen sind bereits seit mehreren Jahren in Betrieb. Im Zusammenhang mit der technischen Entwicklung stellen sich Fragen zur Übersicht, zum Zustand und zur Modernisierung dieser Systeme. Insbesondere eröffnen neue Technologien – namentlich der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) – die Möglichkeit, Verkehrsflüsse effizienter zu steuern und Staus zu reduzieren. Vom Regierungsrat erwarten die Grossräte konkrete Antworten sowie eine Einschätzung, wie der Regierungsrat das Potenzial solcher Technologien in Bezug auf Stauabbau, Energieverbrauch, Umweltbelastung und Verkehrssicherheit beurteilt. (nfz)