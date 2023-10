Vorsicht vor nächtlichen Dieben

Seit Monaten vergeht kaum eine Nacht, in der nicht parkierte Autos von Dieben heimgesucht werden. Entsprechend stark steigt die Zahl dieser Delikte. Auf der Suche nach dem schnellen Geld streifen sie durch Wohnquartiere: Nächtliche Diebe, die es besonders auf draussen parkierte Autos abgesehen haben. Was ihnen wertvoll erscheint, wird mitgenommen. Dies können Sonnenbrillen, Waschanlagen-Jetons oder Zigaretten sein, vorzugsweise aber Portemonnaies oder Smartphones, wie sie immer wieder in unverschlossenen Autos gelassen werden.

Zuweilen dringen die allein oder zu zweit agierenden Täter auch in unverschlossene Gartenhäuschen oder Garagen ein. Zudem gab es mehrere Fälle, bei denen sie dreist in Wohnhäuser einschlichen, deren Bewohner am Schlafen waren und die Haustüre nicht abgeschlossen hatten.

Die Tatorte verteilen sich auf den ganzen Kanton. Ein Schwerpunkt ist aktuell im Fricktal auszumachen. Die Gelegenheitsdiebe gelangen mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die jeweilige Region, um dann zu Fuss oder mit entwendeten Fahrrädern auf Diebestour zu gehen. Im laufenden Jahr verzeichnet die Kantonspolizei Aargau bereits über 1100 Fälle, was einer Verdreifachung gegenüber dem Vorjahr entspricht.