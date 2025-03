Voraussichtlich stille Wahl eines Friedensrichters im Bezirk Rheinfelden

Für die Ersatzwahl einer Friedensrichterin/eines Friedensrichters im Kreis XIV (Bezirk Rheinfelden) ist heute Freitag, 21. März, um 12 Uhr die Anmeldefrist abgelaufen. Das Amt kann voraussichtlich in stiller Wahl besetzt werden.

Im Kreis XIV (Bezirk Rheinfelden) wurde infolge Altersrücktritts eines bisherigen Amtsinhabers die Ersatzwahl einer Friedensrichterin/eines Friedensrichters für den Rest der Amtsperiode 2025/2028 auf den 18. Mai 2025 ausgeschrieben. Innerhalb der gesetzlichen Anmeldefrist ist bei der Staatskanzlei des Kantons Aargau die Kandidatur von Alfred Giger (FDP) aus Möhlin fristgerecht eingereicht worden.

Da für die Ersatzwahl nicht mehr Kandidaturen vorliegen, als Sitze zu vergeben sind, wird am Mittwoch, 26. März 2025, im kantonalen Amtsblatt eine Nachmeldefrist von fünf Tagen angesetzt, innert welcher weitere Anmeldungen eingereicht werden können. Die Nachmeldefrist endet am Montag, 31. März 2025 um 12 Uhr. Sollten bis dahin keine weiteren Anmeldungen eingehen, wird der angemeldete Kandidat als in stiller Wahl gewählt erklärt und es findet am 18. Mai 2025 keine Urnenwahl statt.