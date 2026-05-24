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Vom Retten und Reden

  24.05.2026 Fricktal, Möhlin
Iva Fromm vom Museumsverein Möhlin im Gespräch mit dem Rettungssanitäter und Autor Horst Heckendorn. Foto: zVg
Iva Fromm vom Museumsverein Möhlin im Gespräch mit dem Rettungssanitäter und Autor Horst Heckendorn. Foto: zVg

Geschichten aus dem Leben eines Sanitäters in Möhlin

Der Museumsverein Möhlin und Horst Heckendorn laden auf Sonntag, 31. Mai, zu einer Lesung über die spannenden Erlebnisse eines Rettungssanitäters ein. Im Vorfeld der Veranstaltung traf sich Iva Fromm vom Museumsverein mit dem Autor ...

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