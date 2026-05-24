Vom Retten und Reden

Der Museumsverein Möhlin und Horst Heckendorn laden auf Sonntag, 31. Mai, zu einer Lesung über die spannenden Erlebnisse eines Rettungssanitäters ein. Im Vorfeld der Veranstaltung traf sich Iva Fromm vom Museumsverein mit dem Autor ...

Geschichten aus dem Leben eines Sanitäters in Möhlin

Der Museumsverein Möhlin und Horst Heckendorn laden auf Sonntag, 31. Mai, zu einer Lesung über die spannenden Erlebnisse eines Rettungssanitäters ein. Im Vorfeld der Veranstaltung traf sich Iva Fromm vom Museumsverein mit dem Autor zum Gespräch.

Iva Fromm: In Möhlin liest du nicht zum ersten Mal vor. Welche Verbindung hast du zu unserem Ort?. Horst Heckendorn: Das stimmt. Vor Jahren habe ich eine meiner ersten Lesungen in der «Krone» in Möhlin gehalten. Zudem habe ich hier drei wunderschöne Jahre als Einwohner verbracht und fühle mich dem Ort sehr verbunden. Umso mehr freue ich mich über die Einladung, nun im Melihus zu Gast sein zu dürfen.

Wie kam eigentlich der Rettungssanitäter zum Schreiben?

Der Weg zum Buch war von einem einschneidenden Erlebnis geprägt. Obwohl wir gerufen werden, um Menschenleben zu retten, geraten wir manchmal selbst in bedrohliche Situationen. Nachdem ich im Dienst einmal fast erschossen worden wäre, habe ich mit dem Schreiben begonnen. Es war meine ganz persönliche Therapie, um die darauf folgende posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) zu verarbeiten.

Trotz dieser Ereignisse wirkst du sehr positiv, energiegeladen und humorvoll. Wie würdest du dich mit drei Worten beschreiben?

Ehrlich, direkt und unkompliziert.

Auf was können sich Melihus-Besucher bei deiner Lesung freuen?

Auf spannende und absolut authentische Geschichten aus meinem Leben als Rettungssanitäter. Ich habe inzwischen fünf Bücher geschrieben. Mein Beruf hält immer wieder neue Überraschungen für mich bereit, die ich gerne in meinen Büchern festhalte.

Das Museum Melihus öffnet seine Türen für die Besucher am Sonntag 31. Mai, um 14 Uhr. Vor der Lesung und während der Pause ist die Kaffeestube geöffnet. Im Anschluss findet eine Signierstunde statt. Alle Interessierten sind herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei.