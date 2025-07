Vom Brennen

Feuerwehren im Bezirk verabschieden einen Unermüdlichen

Jürg Wirthlin war mit der Feuerwehr Möhlin verheiratet, aber das weiss gefühlt jeder im Dorf und im Fricktal. Jetzt wurde er in die Pension verabschiedet. Moin, Schueni.

Ronny Wittenwiler

Irgendwann und irgendwo in einer Status-Meldung auf Whats-App tauchte es später auf: das Video, das den Korso von Feuerwehrfahrzeugen und Polizeiautos durchs Dorf zeigt. Über zwei Minuten dauert das Spektakel, fast vierzig Fahrzeuge werden gezählt – und nein, es kam kein Bundesrat auf Besuch. Der Korso war für einen, der stets brannte für «seine» Feuerwehr. Jürg Wirthlin, fünfzehn Jahre lang Kommandant der Feuerwehr Möhlin, von 2003-2017, bekannt wie ein bunter Hund, man muss es so sagen, wurde am Mittwoch vergangener Woche in die bevorstehende Pension verabschiedet. Am 1. August, was für ein Datum für einen seines Schlags, wird Wirthlin 65 Jahre jung, der, der über Jahrzehnte so manchen Brand alt aussehen liess. Im Januar 2018 hatte die NFZ Jürg Wirthlin portraitiert, ihn, den alle, die ihn kennen und duzen, «Schueni» nennen: Es war ein Portrait über einen abtretenden Kommandanten, der das Herz auf der Zunge trägt und im Leben nie – oder besser: nie im Leben! – ein Blatt vor den Mund nahm. Meistens ging das gut. Immer machte es ihn zu dem, der er war: einen ohne Vergleich. «Diesen Mann nur einen Moment lang an der kurzen Leine zu halten – als wollte man einen wilden Mustang zähmen», schrieb diese Zeitung damals.

Nun geht der Mann mit der Lizenz zum Löschen in Pension. Hängt damit die Verantwortung als Materialwart der Feuerwehr Möhlin in den Spind beim Magazin. Doch einfach so liessen ihn die Kollegen dann eben doch nicht gehen. Wie auch! 47 Jahre Feuerwehr. 2580 Proben. 2261 Einsätze. An diesem Korso mit 38 Einsatzfahrzeugen, gestartet von ausserhalb des Dorfs bis ins Feuerwehrmagazin, waren sie alle beteiligt: Angehörige der Feuerwehren aus Möhlin, Rheinfelden, Badisch Rheinfelden, Magden-Olsberg, Kaiseraugst, Wabrig, Unteres Fischingertal, Sisslerfeld, Betriebsfeuerwehr Roche, Regionalpolizei: der ganze Bezirk sagte tschüss – und moin, Schueni. Es war eine Würdigung für einen Unermüdlichen, der über all die Jahre für die Feuerwehr garantiert öfters brannte als sein Stumpen im Gesicht. Jürg Wirthlin wusste von dieser besonderen Verabschiedung nichts, gar nichts.

Bald schon aber hatte er einmal mehr Lunte gerochen.

Als verantwortlicher Materialwart der Feuerwehr war Wirthlin als Mitarbeiter der Gemeinde Möhlin dem Werkhof angegliedert. Am 17. Juli erhielt er vom deutschen Feuerwehrverband die Medaille in Silber für internationale Zusammenarbeit verliehen.