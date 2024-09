Die Jungfreisinnigen Aargau haben diese Woche die kantonale Volksinitiative «Blitzerabzocke stoppen!» mit 3’091 beglaubigten Unterschriften bei der Staatskanzlei in Aarau eingereicht. Die Jungpartei will sich gegen einen Wildwuchs an unzweckmässig verwendeten Blitzern wenden. ...