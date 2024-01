Vierter Sieg in Folge

Unihockey Fricktal beendet das Jahr als 2. Liga-Tabellenführer

Die erste Mannschaft von Unihockey Fricktal gewinnt auch ihr letztes Spiel im Jahr 2023. Gegen das drittplatzierte Arni resultiert ein souveräner 11:5-Heimsieg, womit die Fricktaler ihre Tabellenführung verteidigen.

Für das letzte Spiel des Jahres nahmen sich die Fricktaler zwei Dinge vor: Mit einem Sieg als Tabellenführer das Jahr beenden und endlich den Heimf luch in Magden eenden. Denn in der Heimhalle der Fricktaler, welche ansonsten eher eine Festung war, verloren die Fricktaler diese Saison alle drei bisherigen Partien. Mit dem Sieg konnte man somit auch den lautstarken Zuschauern auf die Feiertage ein kleines «Dankeschön» für die Unterstützung mitgeben.

Fehlerhaftes Startdrittel

Die Fricktaler starteten wie zuletzt auch schon gegen Obersiggenthal verhalten in die Partie. Zwar verteidigte man gut und liess wenig zu, doch offensiv fehlte meist die Präzision und in der Verteidigung schlichen sich mit Ball in den ersten 20 Minuten drei haarsträubende Fehler ein, welche die Gäste aus Arni allesamt auszunutzen wussten. So stand es nach zwölf Minuten 1:3 aus Sicht der Fricktaler. Gleich anschliessend bezogen sie auch noch eine Strafe wegen Reklamierens

– Dürig war mit der laschen Linie der Schiedsrichter überhaupt nicht einverstanden. Diese Strafe konnte jedoch schadlos überstanden werden und diente als Weckruf – das 2:3 durch Robin Koch nach 17 Minuten war in der Folge mehr als verdient.

Überragendes Mitteldrittel

Die Fricktaler wussten, dass der Start wieder verschlafen wurde, entsprechend einig war man sich in der Kabine. Mit einer grossen Entschlossenheit kamen die Fricktaler aus der Pause zurück und dominierten das Spiel von nun an nach Belieben. Nach weniger als zwei Minuten wurde die Partie zum 4:3 gedreht, speziell die erste Linie spielte die Gäste in dieser Phase schwindlig. Zur Spielhälfte erhöhte Itin zum 5:3 für das Heimteam. Die Gäste konnten vereinzelt noch mit Kontern gefährlich werden, Feigenwinter im Tor vereitelte aber jegliche Angriffe. Die Fricktaler hätten hier gut und gerne auch drei oder vier Tore mehr erzielen können, scheiterten aber oft am eigenen Unvermögen oder am gut aufgelegten Gäste-Hüter.

Angriff ist die beste Verteidigung

So wie es im zweiten Drittel aufhörte, ging es im dritten Abschnitt weiter. Durch Tore von Andreas Koch, Alex Richard und Lukas Lütold erhöhten die Fricktaler bis zur 47. Minute auf 8:3 – auch ein zwischenzeitliches Timeout der Gäste unterbrach die andauernden Angriffswellen der Fricktaler nicht. Zwar verkürzten die Gäste anschliessend nochmals auf 8:4, sahen kurz darauf aber nach Toren von Lütold und Dürig das «Stängeli» auf der Anzeigetafel. In der letzten Minute fiel noch je ein Tor auf beiden Seiten, dies verkam jedoch zur Resultatmakulatur.

Damit schliessen die Fricktaler das Jahr mit dem vierten Sieg in Folge ab. Im neuen Jahr geht es happig weiter: Zuerst am 14. Januar auswärts gegen den Tabellendritten Bern Capitals, anschliessend folgt das Duell mit dem Tabellenzweiten, Burgdorf. Beide Spiele konnten die Fricktaler in der Hinrunde für sich entscheiden. (mgt)