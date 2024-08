Viele Schatzsucher sind unterwegs

Es läuft rund bei der Schatzsuche der NFZ in Zeiningen und Wittnau. In den vergangenen Wochen haben sich viele Abenteuerlustige auf den Weg gemacht und die Schatzkiste entdeckt; schon über 900 Talons sind eingereicht worden. «Wir haben erfolgreich in Zeiningen den Schatz gefunden», vermelden auch die Grosseltern Walter und Doris Bitter aus Obermumpf, die mit ihren Grosskindern Daria und Livio Schmid aus Münchwilen unterwegs waren. Herzliche Gratulation und weiterhin viel Spass. (nfz)