Viel los auf dem Rhein

Damit die Wallbacher Pontoniere nicht ins Rudern kommen, haben sie bereits Ende 2024 mit der Planung begonnen. Vom 19. bis 21. Juni führen sie die Schweizermeisterschaft der Pontoniere durch. Spätestens dann aber werden sie doch noch ins Rudern kommen – schliesslich wollen auch ...

Damit die Wallbacher Pontoniere nicht ins Rudern kommen, haben sie bereits Ende 2024 mit der Planung begonnen. Vom 19. bis 21. Juni führen sie die Schweizermeisterschaft der Pontoniere durch. Spätestens dann aber werden sie doch noch ins Rudern kommen – schliesslich wollen auch sie zeigen, wie sie ihr Handwerk beherrschen. (rw)

Und jetzt noch eine Gute-Nacht-Geschichte

Pontoniere Wallbach suchen Schlummermütter

Am Wochenende vom 19. bis 21. Juni geht es hoch zu und her am Wallbacher Rhein. Gesucht werden dann die besten Pontoniere des Landes. Und bereits jetzt: Schlummermütter und Schlummerväter für die Kampfrichter.

Seit zwei Jahren ist bekannt, dass die Pontoniere Wallbach die Schweizermeisterschaften 2026 durchführen dürfen. Für den Verein sei das eine grosse Ehre. Und die Wallbacher versprechen: «Die Schweizermeisterschaft soll nicht nur sportlich ein Höhepunkt werden, sondern auch ein Fest der Begegnung und Kameradschaft.» Neben den sportlichen Wettkämpfen erwartet die Besucherinnen und Besucher ein grosser Festbetrieb.

In die Hände gespuckt

Bereits im Januar begann der Aufbau der ersten Wettkampfobjekte. Am deutschen Ufer wurden Bauten für Landungen, Ausfahrtsstangen und Podeste erstellt. «Dieser frühe Aufbau war notwendig, da das deutsche Rheinufer ab dem Frühling als Vogelbrutstätte dient und es ab diesem Zeitpunkt nicht mehr erlaubt ist, bauliche Veränderungen vorzunehmen oder neue Installationen zu errichten.» Auch am Schweizer Ufer haben die Wallbacher inzwischen erste Vorbereitungen getroffen und weitere Wettkampfobjekte aufgebaut. Nun liege der Fokus darauf, den Parcours fertigzustellen und alle weiteren notwendigen Einrichtungen aufzubauen. Selbstverständlich sind die Boote längst eingewassert, denn die Wallbacher Pontoniere wollen in ihrem Wohnzimmer nicht für die Konkurrenz Spalier stehen: «Ziel ist es, an der Schweizermeisterschaft auf dem Heimparcours die bestmögliche Leistung abzurufen.»

Die Suche nach Betten

Bereits am Freitagabend (19. Juni) eröffnen die Gastgeber den Wettkampf mit den Jungfahrerinnen und Jungfahrern sowie mit den Erwachsenen. Am Sonntag gehen die Jüngsten der Sektion Wallbach an den Start. Zudem soll am Sonntagmorgen um 10 Uhr die neue Vereinsfahne feierlich eingeweiht werden – ein besonderer Moment für den Verein, ersetzt sie doch die bisherige Vereinsfahne, die seit 1970 im Einsatz ist. Und dann wäre da noch diese Gute-Nacht-Geschichte: Die Pontoniere seien weiterhin auf der Suche nach Schlummermüttern und Schlummervätern für Kampfrichterinnen und Kampfrichter, teilt der Verein mit. «Gesucht werden Privatpersonen, die für eine oder zwei Nächte ein eigenes Zimmer mit Duschmöglichkeit zur Verfügung stellen können.» Eine Verpflegung sei nicht erforderlich. Wer eine Schlafgelegenheit bieten könne, darf sich bei Dominique Koch (079 481 66 42) melden. Fazit: In einem Monat werden in Wallbach die besten Pontoniere gesucht – und jetzt schon ein paar bequeme Betten. Schliesslich brauchen auch Kampfrichter ihren Schlaf, um danach wieder mit Argusaugen das Geschehen auf Vater Rhein zu beobachten. (mgt/rw)

www.pfv-wallbach.ch