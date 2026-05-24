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Viel los auf dem Rhein

  24.05.2026 Wallbach
Damit niemand hundemüde zurückbleibt: Übernachtungsmöglichkeiten in Wallbach werden noch gesucht. Foto: iStock
Damit niemand hundemüde zurückbleibt: Übernachtungsmöglichkeiten in Wallbach werden noch gesucht. Foto: iStock

Damit die Wallbacher Pontoniere nicht ins Rudern kommen, haben sie bereits Ende 2024 mit der Planung begonnen. Vom 19. bis 21. Juni führen sie die Schweizermeisterschaft der Pontoniere durch. Spätestens dann aber werden sie doch noch ins Rudern kommen – schliesslich wollen auch ...

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