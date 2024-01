Viel Geld für guten Zweck gesammelt

Es ist eine schöne Tradition: Immer in der Adventszeit sammeln die Drei Könige in der Rheinfelder Marktgasse Geld für einen guten Zweck. Jede Spende, egal ob klein oder gross, wird mit einer Verbeugung und einem Klopfen mit dem Stab verdankt. Obwohl sich das Wetter in diesem Jahr teilweise von seiner garstigen Seite zeigte, kamen an den Adventswochenenden insgesamt 6827 Franken zusammen. Dieses Geld wird vollumfänglich für spezifische Projekte der Kinder- und Jugendarbeit des Vereins Schjkk in Rheinfelden sowie zur Unterstützung von bedürftigen Familien mit Kindern und Jugendlichen verwendet. (nfz)