Viel Feuerwehr in Möhlin

Einführungskurs für Gruppenführer

Neun Tage nach dem internationalen Tag der Feuerwehrleute fand vom 13. bis am 17. Mai in Möhlin der Feuerwehr-Einführungskurs für Gruppenführer statt. An diversen Arbeitsplätzen auf dem Gemeindegebiet wurden die angehenden Feuerwehrkader, 44 an der Zahl, auf ihre anspruchsvolle Funktion vorbereitet. Möglich machte dies die Gemeinde Möhlin mit Helfern der Feuerwehr und des Werkhofes.

Christian Sägesser

Oblt Alex Wehrli, Atemschutzverantwortlicher der Feuerwehr Möhlin, amtete als Kursadjudant und hatte im Vorfeld während rund 100 Arbeitsstunden allerhand zu tun. Es galt zu planen, Arbeitsplätze, Material und Unterkünfte zu organisieren sowie für die Verpflegung besorgt zu sein. Dabei und während des Kurses stand Wehrli ein Team von neun Personen zur Seite, teils aus der Feuerwehr und dem Werkhofteam.

Üben an diversen Arbeitsplätzen

So konnten in Möhlin an fünf Ausbildungstagen am Hauptkurs die technische Hilfeleistung, der Rettungsdienst und die Brandbekämpfung geübt werden. Auch die taktische Schulung kam zum Zug und zu guter Letzt wurden an zwei Arbeitsplätzen realitätsnahe Einsatzübungen durchgeführt.

Grosse Verantwortung

Dem Hauptkurs vorausgegangen sind ein Tag Vorkurs für die Klassenlehrer, alles erfahrene Angehörige einer Feuerwehr aus dem Kanton Aargau, und ein Tag als Einführung für die zukünftigen Gruppenführer.

Vier Frauen und 40 Männer aus dem ganzen Kanton lernten somit im Fricktal die erste Kaderstufe des Feuerwehrhandwerks kennen und sind von nun an vorbereitet im Ernstfall, und dem Übungsfall, grosse Verantwortung zu übernehmen. (mgt)