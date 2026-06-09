Verwurzelt und trotzdem verschiebbar

Die Bevölkerung wünscht sich mehr Grün in der Altstadt. Das wurde im Zuge der Oberf lächengestaltung der Etappe 3 mehrfach deutlich. Dass dabei unterschiedliche Interessen ...

Laufenburg möchte für die Altstadtgestaltung vier mobile Bäume beschaffen

Die Bevölkerung wünscht sich mehr Grün in der Altstadt. Das wurde im Zuge der Oberf lächengestaltung der Etappe 3 mehrfach deutlich. Dass dabei unterschiedliche Interessen aufeinandertreffen, zeigte sich unter anderem an der ablehnenden Haltung der Gemeindeversammlung gegenüber einer Baumpflanzung auf dem Marktplatz. Es wurde befürchtet, dass dadurch verschiedene Aktivitäten zu stark eingeschränkt würden. Um einer Überhitzung in der Altstadt entgegenzuwirken und ein

angenehmeres Verweilen in den Gartenwirtschaften der Restaurants zu ermöglichen, hat der Stadtrat einen Vorschlag ausgearbeitet. «Dieser sieht vor, dass auf dem Marktplatz für einen ersten Versuch vier mobile Bäume eingesetzt werden», heisst es in der Botschaft zur kommenden Gemeindeversammlung (12. Juni in der Stadthalle). Für diese «rollenden Klimaanlagen» werden 40 000 Franken veranschlagt.

Ein Beispiel dafür gibt es in Laufenburg bereits: Vor dem regionalen Zivilstandsamt wächst seit vergangenem Jahr (die NFZ berichtete) eine Winterlinde in einem grossen Rostgefäss. Dank digitaler Technik wird das Bauamt informiert, sobald der grosse Wasserspeicher des Gefässes aufgefüllt werden muss.

Auch die neuen Bäume sollen Winterlinden sein, die in Cortenstahl-Gefässe mit einer Grösse von je 160 × 100 Zentimetern eingepf lanzt werden. Mittels Sensoren soll auch hier eine optimale Pflege gewährleistet werden, so der Stadtrat. (sh)