Vertrauen Sie uns, wir halten Wort

Referendumsabstimmung am 28. September in Magden zum Pumptrack.

Am 7. September durften wir der Magdener Bevölkerung beim Schibelacher mit dem Naturschutzverein, Physiotherapie Unterdorf und Elternvereinigung das Konzept des Pumptracks Magden vorstellen. Die Gesamtfläche und die Fahrbahnen des Pumptracks wurden abgesteckt, um die tatsächliche Grösse zu zeigen. Die Besucherinnen und Besucher waren überrascht, wieviel Wiese bestehen bleibt (60%). Auf der Pumptrack-Anlage selbst – inklusive Begegnungszone – werden nur 28% verbaut. 72% werden ökologisch aufgewertet. Die Grösse ist das viel diskutierte Thema im Dorf, geschürt von einem anonymen Flyer (die Medien haben berichtet) und dem Gegnerkomitee, das ein Verkehrschaos heraufbeschwört. In einer von Unsicherheit geprägten Zeit mag das eine kluge Taktik sein. Wir setzen nicht auf Angstmacherei, sondern auf Fakten und fundierte Recherche. In den letzten anderthalb Jahren haben wir vom Austausch mit über 20 Gemeinden profitiert. Noch kein Pumptrack hat ein Verkehrschaos oder Parkplatzproblem ausgelöst – und wir versprechen Ihnen, es wird auch in Magden nicht dazu kommen.

Stattdessen wird anderes geschehen: Ein Ort entsteht für Bewegung für Gross und Klein, der Menschen zusammenbringt und verbindet, und der das soziale Leben im Dorf stärkt. Ein Ort, an dem alle Freude haben werden. Ich bin in Magden aufgewachsen. Die Menschen hier – und vor allem die Bedürfnisse der jüngsten Generation – liegen mir am Herzen. Mit einem Ja am 28. September sagen wir Ja zu einem einzigartigen Projekt für die Kinder und Jugendlichen im Dorf, Ja zu mehr Bewegung und Sport in der Natur, Ja zu einer wunderschönen Anlage und einem Begegnungsort für alle. Unser Motto ist «ehrlich und transparent – wir halten Wort». Vertrauen Sie uns. Sagen Sie Ja zum Pumptrack. Sie nehmen damit die Bedürfnisse der Magdener Kinder und Jugendlichen ernst. Herzlichen Dank.

THOMAS AEBI, PRÄSIDENT JUGENDSPORT SUPPORTER MAGDEN (JSSM)