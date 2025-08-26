Zum Leserbrief von Maximilian Reimann: «Absurde Verkehrsberuhigung am Enzberg», NFZ vom 21.08.2025.

Ich kann Herrn Reimanns Ärger über die kürzlich erfolgte Fahrbahnverengung im Enzbergquartier nachvollziehen. In jüngster Zeit wurden in Gipf-Oberfrick auf wenig befahrenen Strassenabschnitten bauliche Massnahmen ausgeführt und Beschilderungen angebracht, deren Sinn und Zweck sich meiner Vorstellungskraft entziehen. Hingegen dort, wo sich Durchgangsverkehr und Schulwege in die Quere kommen und mit geringem Aufwand die Sicherheit für die Kinder und die anderen Verkehrsteilnehmer erhöht werden könnte, wird nichts unternommen. Ich schliesse mich daher Herrn Reimanns Vorschlag an: Es wäre interessant und aufschlussreich, wenn der Gemeinderat an einer der kommenden Gemeindeversammlungen die Strategie hinter diesem Vorgehen erläutern würde.

ERICH WIRZ, GIPF-OBERFRICK