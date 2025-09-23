Immobilien
Verfahren eröffnet

  23.09.2025 Frick

Die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg hat gegen den Fricker Gemeindeammann Daniel Suter ein Verfahren wegen angeblicher Amtsgeheimnisverletzung eröffnet. Die Ermittlungen zur Abklärung des Sachverhalts seien angelaufen, «mit dem Ziel, die Situation umfassend zu ...

