Verfahren eröffnet

Die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg hat gegen den Fricker Gemeindeammann Daniel Suter ein Verfahren wegen angeblicher Amtsgeheimnisverletzung eröffnet. Die Ermittlungen zur Abklärung des Sachverhalts seien angelaufen, «mit dem Ziel, die Situation umfassend zu klären», teilt die Staatsanwaltschaft auf Anfrage der NFZ mit. Die Behörde wurde tätig, nachdem eine Anzeige eingegangen ist. Zum laufenden Verfahren macht derzeit weder die Staatsanwaltschaft noch Daniel Suter nähere Angaben. Es gilt die Unschuldsvermutung. (sir)