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Verantwortung statt Abgrenzung

  09.06.2026 Leserbriefe

Die Diskussion rund um die 10-Millionen-Initiative zeigt, wie stark das Thema Migration unser Land bewegt. Die Sorgen über steigende Mieten, überlastete Infrastruktur, den Verlust von Kulturland und den gesellschaftlichen Zusammenhalt sind real und verdienen eine sachliche Antwort. ...

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