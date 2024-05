Am World-Bike-Day lädt die GLP Fricktal zur kleinen Velotour ein. Unter der Leitung von Béa Bieber, Grossrätin, und Françoise Moser, GLP-Gemeindepräsidentin von Kaiseraugst, wird am Weidenweg (Tankstelle beim Augarten) am Montag, 3. Juni, um 19 Uhr gestartet. Über ...