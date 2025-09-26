Unterwegs mit dem Regenbogenchor

Der direkte Draht, den der Regenbogenchor zu den Wettermachern unterhält, hat auch in diesem Jahr für perfekte Bedingungen am Tag der Chorreise gesorgt.

Der Ausflug begann mit einer eindrucksvollen Stadtführung in Laufenburg. Ein zusätzliches Highlight bildete dabei das gleichzeitig in der Altstadt stattfindende Oldtimertreffen. Nach einer Postautofahrt durchs Mettauertal genossen alle ein wunderbares Mittagessen in Hottwil. Gut gestärkt wanderte die Gruppe anschliessend durch die abwechslungsreiche Landschaft nach Mettau. Unterwegs nutzte der Chor die Gelegenheit, ein Lied inmitten der schönen Natur zum Besten zu geben.

In Mettau angekommen wartete als süsse Krönung des Ausflugs ein Dessert im örtlichen Café. Mit einer kurzen Postautofahrt nach Laufenburg schloss sich der Kreis der Chorreise. Alle rund 20 Teilnehmenden waren sich einig, dass dieser Tag in schöner Erinnerung bleiben wird und die Chorgemeinschaft weiter gestärkt hat.

Natürlich laufen bereits die Vorbereitungen für das grosses Konzert unter dem Motto «eMotions» im November 2026. An diesem Projekt interessierte Sängerinnen und Sänger sind nach wie vor willkommen zum Mitsingen. (mgt)

www.regenbogenchor.ch