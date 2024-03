Unterstützung für den Verein

Gut besuchter Sponsorenapéro des TSV Frick Handball

Marc Rüede, Sponsoring-Verant wortl icher u nd Dav ide Cubito, Vereinspräsident konnten eine erfreulich grosse Zahl von Sponsoren, Gönnern, Unterstützerinnen und Unterstützer des TSV Frick Handball in der Sporthalle auf der Fricker Ebnet begrüssen. Auch dankten sie allen für die Treue und den Support zum TSV Frick Handball in den vergangenen Jahren.

Die Unterstützung aller Sponsoren und Gönner ist ein wichtiger Beitrag, insbesondere für die Jugendförderung und auch den Spielbetrieb mit fünf Aktive-Teams und sechs Jugendteams.

Austragung zweier Spiele

Umrahmt wurde der Apéro von den Matches der beiden 1.-Liga-Teams der Herren 1 und Damen 1 des TSV Frick Handball. Dazu gaben die beiden Trainer in einer Ansprache auch einen kurzen Einblick zum aktuellen Saisonverlauf. Auf dem Spielfeld gelang den Herren nach einigen Mühen doch noch ein klarer Sieg gegen Tabellenschlusslicht Mutschellen. Das Damen 1 hingegen musste sich nach einer, über weiten Strecken guten Leistung gegen das Team der Muotathal / My then-Shooters in der Schlussphase klar geschlagen geben. (mgt)