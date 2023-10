TV Möhlin gewinnt Kraftakt in Horgen

NLB Handball: SG Wädenswil/Horgen – TV Möhlin: 22:24

Lange lag die Mannschaft von Zoltan Majeri gegen die SG Wädenswil/Horgen vorne. Der Ausgleich erfolgte in der 53. und nochmals in der 57. Minute. Mit einem beherzten finalen Kraftakt liess der TV Möhlin nichts mehr anbrennen und gewann verdient mit 24:22 (12:9).

MÖHLIN/HORGEN. Die Startsieben mit Benjamin Blumer im Tor, den beiden Aussen Jan Waldmeier und Valentin Mahrer sowie den Feldspielern Lucas Grandi, Justin Larouche, Stian Grimsrud und Fabian Ceppi, hatten wenig Pausen. Das schmale Kader, es fehlen aktuell fünf Stammoder Ersatzspieler, musste viel Spielzeit übernehmen, was auch an die Substanz ging. Mit an Bord waren die Nachwuchskräfte Paul Lützelschwab, Nico Hürbin und Nelio John. Hürbin und John durften vom Siebenmeter ran und trafen makellos.

Wenig Tore in der ersten Halbzeit

In der Waldegg-Halle entwickelte sich ein Schlagabtausch, in dem Wädenswil/Horgen leicht vorlegte, aber Möhlin immer wieder nachzog und in der 23. Spielminute erstmals auf einen Zwei-Tore-Vorsprung erhöhte. Die Fricktaler eroberten Bälle aus dem Spiel und reagierten mit Kontern. Viel Verantwortung lag bei Jan Wald meier, der auf der Aussenbahn abschliessen musste und bis zur 20. Spielminute drei von acht Treffern verbuchte. Der Rückraum war im gebundenen Spiel gefordert, biss sich die Zähne an der präsenten und zupackenden Gastgeber-Abwehr aus. Drei Minuten vor der Pause erhöhte Waldmeier auf 11:9, Benjamin Blumer zeigte eine Parade gegen Daniel Gantner und Robin Santeler, der für den Siebenmeter eingewechselt wurde, hielt gegen Christian Gantner und auch später gegen Simon Gantner (52.). Linus Fässler kam für den zuvor glücklosen Justin Larouche und markierte den 12:9-Pausenstand, aus Sicht des TV Möhlin.

Die Defensiven leisten ganze Arbeit

Die Möhliner wirkten nach dem Wiederanpfiff konzentriert und starteten mit einem langen Pass zu Waldmeier, welcher das 13:9 (31.) und ein nächster Flügel-Treffer zum 14:10 beisteuerte. Wenig später kassierte nach Stian Grimsrud, auch Justin Larouche eine Zeitstrafe. Das Heimteam nutzte das Überzahlspiel und liess zwei Treffer folgen (14:15; 38.). Technische Fehler auf beiden Seiten brachten Möhlin wieder nach vorne. Justin Larouche traf in der 45. Minute zum 17:15. Valentin Mahrer sah nach dem Foul an Fabian Pospisil direkt Rot und musste die restlichen Minuten zusehen. Für ihn kam Maurice Meier, der erfahrene Kreisläufer auf die Aussenposition. Adrian Karlen von Wädenswil/Horgen setzte den folgenden Siebenmeter an die Latte, es blieb 16:18. Im Gegenzug verwertete Fabian Ceppi den nächsten gewonnenen Ball zum 19:16 (49.). Danach kam der Angriff ins Stocken, was Joël Gorlé zuletzt zum 19:19 (54.) nutzte. Nach der Auszeit legte Möhlin durch Waldmeier und Grimsrud vor, Wädenswil/Horgen zog nach und die Partie war wieder völlig offen (57.). Die nervenaufreibende Schlussphase begann. Lucas Grandi erhöhte als Erster. Es folgten ein technischer Fehler und die Zeitstrafe für das Heimteam. Maurice Meier nutzte die Lücke, warf den umjubelten zweitletzten Treffer der Partie zum 23:21. In den letzten vierzig Sekunden fiel noch je ein Treffer zum Endstand von 22:24, da lagen sich die Fricktaler bereits in den Armen. Der letzte Auswärtssieg gegen die SG Wädenswil/Horgen liegt übrigens fünf Jahre zurück, damals, am 16. September 2018, gewann der TV Möhlin mit 34:26. Topscorer war Patrik Vizes (9), Mischa Wirthlin erzielte acht Treffer und Sebastian Kaiser deren sieben. (mgt)

Möhlin mit: Santeler (4/7, 45%), Blumer (9/26, 35%); Ceppi (3), Meier (2), Mahrer, Lützelschwab, Fässler Linus (1), Grandi (6), Brodmann, Hürbin (1), Grimsrud (2), Waldmeier (7), John (1), Larouche (1).