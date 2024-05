Kürzlich fand in Stein der Fricktaler Cup statt. Die Aktivriege startete stark und holte sich mit ihren Übungen am Reck die Note 9,63 und wurde Fricktalermeister. Die Turner durften sich auch in den Leichtathletik-Disziplinen messen und erzielten im Kugelstossen die Note 7,92 und im ...