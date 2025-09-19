TURMHÖCK AUF DEM CHEISACHER

Beim traditionellen Turmhöck der drei Trägergemeinden des Cheisacherturms empfing die Stadt Laufenburg als diesjährige Gastgeberin die Gemeinderäte von Gansingen und Mönthal sowie mit Landammann Dieter Egli, Vorsteher des Departements Volkswirtschaft und Inneres, einen besonderen Gast. Bei einigermassen klarer Sicht genossen die Teilnehmenden den Weitblick über das Fricktal und die angrenzenden Regionen. Landammann Egli nutzte die Gelegenheit zum direkten Austausch mit den Gemeindevertreterinnen und -vertretern. Mit der im Anschluss des Apéros durchgeführten Trotti-Tour (ohne Dieter Egli) vom Cheisacher hinunter nach Sulz wurde dem Turmhöck eine sportliche Note verliehen. Nach der rasanten Abfahrt klang der Abend in der Kulturwerkstadt Sulz bei regionalen Spezialitäten aus. Die ungezwungene Atmosphäre bot Raum für den Austausch zwischen kommunalen Ebenen sowie für die Pflege der nachbarschaftlichen Beziehungen zwischen den drei Gemeinden. (mgt)