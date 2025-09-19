Immobilien
TURMHÖCK AUF DEM CHEISACHER

  19.09.2025 Laufenburg
Foto: zVg
Foto: zVg

Beim traditionellen Turmhöck der drei Trägergemeinden des Cheisacherturms empfing die Stadt Laufenburg als diesjährige Gastgeberin die Gemeinderäte von Gansingen und Mönthal sowie mit Landammann Dieter Egli, Vorsteher des Departements Volkswirtschaft und Inneres, einen ...

