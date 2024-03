Tulpenverkauf des Soroptimist Clubs Fricktal

Der Soroptimist Club Fricktal (SI Fricktal) besteht seit 1991 mit Frauen aus dem oberen und unteren Fricktal. Der SI Fricktal setzt sich für Frauen und Kinder aus finanziell schwierigen Verhältnissen mit dem Projekt «Not im Fricktal» ein. Weiter beteiligt sich der Club an den «16 Tagen gegen Gewalt an Frauen» mit öffentlichen Aktionen und führt die Kinomatinée im Kino Monti in Frick durch.

Der SI Fricktal ist im März mit dem bekannten Tulpenverkauf in der Öffentlichkeit präsent. Der diesjährige Tulpenverkauf in Frick und Rheinfelden wird am 23. März 2024 durchgeführt. Die dadurch generierten Spenden werden dem Kinderhospiz in Bern «allani» überwiesen.

Seit zwei Jahren herrscht Krieg in der Ukraine. Die Schweizer Union hat seit 2009 ein Twinning-Projekt mit den fünf Clubs in der Ukraine und kann dank diesen Beziehungen Direkthilfe mit Gütern und Spendengeldern für die Ukraine leisten. Der Club in «Lviv» unterstützt zwei Waisenhäuser mit Lebensmitteln sowie ein Heim für sehbehinderte Frauen. In einem Waisenhaus mussten die Kinder in zwei Schichten essen, da nicht genügend Mobiliar vorhanden war. Dank Spendengeldern konnten die benötigten Tische besorgt werden. (mgt)

www.soroptimist-fricktal.ch www.swiss-soroptimist.ch