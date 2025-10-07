Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Tresor im Wald gefunden

  07.10.2025 Rheinfelden
Wem gehört dieser Tresor? Foto: zVg
Wem gehört dieser Tresor? Foto: zVg

Eine Spaziergängerin fand vor einigen Tagen in einem Wald bei Rheinfelden einen aufgebrochenen Tresor. Weil die Hintergründe unklar sind, sucht die Kantonspolizei Augenzeugen. Der schwarze Kassenschrank lag im Wald oberhalb des Parkplatzes beim A3-Anschluss Rheinfelden-Ost. Eine ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote