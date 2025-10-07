Tresor im Wald gefunden

Eine Spaziergängerin fand vor einigen Tagen in einem Wald bei Rheinfelden einen aufgebrochenen Tresor. Weil die Hintergründe unklar sind, sucht die Kantonspolizei Augenzeugen. Der schwarze Kassenschrank lag im Wald oberhalb des Parkplatzes beim A3-Anschluss Rheinfelden-Ost. Eine ...

Eine Spaziergängerin fand vor einigen Tagen in einem Wald bei Rheinfelden einen aufgebrochenen Tresor. Weil die Hintergründe unklar sind, sucht die Kantonspolizei Augenzeugen. Der schwarze Kassenschrank lag im Wald oberhalb des Parkplatzes beim A3-Anschluss Rheinfelden-Ost. Eine Spaziergängerin fand diesen vor zwei Wochen und rief die Kantonspolizei an. Diese stellte fest, dass der Tresor wahrscheinlich vor Ort aufgebrochen worden war. Von der Täterschaft fehlte bisher jede Spur. Wie und wann der Tresor in den Wald gelangt war, ist unklar. Auch sind weiterhin Ermittlungen nach der Herkunft im Gang. Die Kantonspolizei in Rheinfelden sucht Augenzeugen, die im Bereich des Parkplatzes verdächtige Beobachtungen machten. (kapo)