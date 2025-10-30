Torfestival für die zweite Mannschaft

SG Möhlin Fricktal gewinnt gegen Endingen

In der physisch intensiven und temporeichen Partie gegen die SG Endingen gewannen die Fricktaler ab Halbzeit zwei langsam, aber sicher die Oberhand. Schlussendlich resultierte mit dem 44:31-Endstand ein deutlicher Sieg für die zweite Mannschaft des TV Möhlin.

Christine Steck

Es dauerte ein wenig, bis beide Teams in die Begegnung fanden. Zwar erzielte die SG Möhlin Fricktal den ersten Treffer der Partie, war aber zuvor und danach glücklos. Auch Endingen machte sich das Leben vorerst mit technischen Fehlern schwer. Danach setzten sich die Torschützen auf beiden Seiten in Szene. Ab der sechsten Spielminute übernahm das Heimteam die Führung durch Tore von Fabio Kull, Jan Lüthy und Damian Behlinger zum 6:3 (8.). Eine frühe Zeitstrafe gegen Marc Rohr nutzte Endingen mit zwei Treffern. Wenig später musste Rohr erneut auf die Bank. Zuvor wurde auch Niklas Duffner bestraft, er kam aus der Seitwärtsbewegung gegen Möhlins Damian Behlinger. Nach 13 Minuten stand es 10:6, vorangegangen waren der Ballklau und ein Tempogegenstoss durch Jan Lüthy. Der Abstand auf Endingen hielt sich bei drei, vier Treffern im Plus. Nach der Gäste-Auszeit verkürzten diese wieder auf ein bis zwei Tore, zum zuletzt 19:18 (26.). Trainer Zoltan Majeri nahm danach ebenfalls die Auszeit und seine Mannschaft erfüllte die Vorgaben zwar ordentlich, aber die Gäste blieben dran und erzielten noch in der Schlusssekunde das 23:21-Pausenresultat.

Möhlin überrollt Endingen

In Umgang zwei startete die Majeri-Sieben erfolgreich und baute den Vorsprung vorerst auf vier, danach auf sechs Tore zum 28:22 (36.) aus. Die technischen Fehler der Gäste bestrafte Möhlin nun konsequent. Vollstrecker waren Jan Lüthy oder Luk Christ. Eine nächste Zeitstrafe gegen Niklas Duffner in der 39. Minute, wegen Trikotziehens, nutzte Fabio Kull für sein nächstes Tor. Die Partie blieb physisch, umkämpft und fehlerbehaftet auf der Gegnerseite. Es kam auch ab und an zu Unstimmigkeiten und Reklamieren mit den Spielleitenden, die in der 50. Minute Endingens Duffner mit der doppelten Zeitstrafe abmahnten, was für den Spieler mit der Nummer 20 die Rote Karte bedeutete und damit den Spielausschluss. Resultatmässig war aber der Sack bereits zu, denn die SG Möhlin Fricktal führte zehn Minuten vor dem Abpfiff mit 38:28. In der Schlussphase belohnten sich Raoul Metzger, Nils Wunderlin, Gabriel Intlekofer mit schönen Treffern und Gian Räb samen blieb nervenstark vom Siebenmeter. Nach diesem deutlichen Sieg klassiert sich die SG Möhlin Fricktal aktuell auf dem vierten Tabellenrang der 2. Liga Männer, die SG Endingen bleibt im Tabellenkeller.

SG Möhlin Fricktal mit:

Stadler (7/17, 42%) Roth (5/26, 20%); Wunderlin (1), Behlinger (7), Christ (7), Bulacher (4), Weber, Rubirola Vila, Herzog (4), Intlekofer (1), Rohr (1), Lüthy (8), Kull (7), Metzger (3), Räbsamen (1).