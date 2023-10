Die Freiämter ringen in Belp sehr erfolgreich

Der Ringernachwuchs zeigte sich am 46. Nationalen Jugendturnier im Freistilringen in Belp von seiner guten Seite. 110 Nachwuchsringer suchten ihre Besten in verschiedenen Gewichtsklassen. Der Zuzger Tim Koller zeigte sich einmal mehr ...