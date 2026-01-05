Tiefe, Lebendigkeit und Energie

MEIN NEUJAHRSWUNSCH

2025 gedachte man des 150. Geburtstags von Albert Schweitzer

(1875-1965), dem berühmten «Urwalddoktor», der auch ein bedeutender Musiker, Philosoph und Theologe war. Seine Schriften haben mich durchs Jahr begleitet, und manches wird in Erinnerung bleiben – etwa die rührende Begebenheit, als Schweitzer dem Fluss Ogowe in Gabun entlangfuhr und auf einer Sandbank vier Nilpferde mit ihren Jungen in dieselbe Richtung ziehen sah. In diesem Augenblick tauchte die berühmte Formel «Ehrfurcht vor dem Leben», die er zuvor noch nie gehört oder gelesen hatte, in seinem Geist auf.

Die «Ehrfurcht vor dem Leben» hat nach Ansicht Schweitzers gegenüber anderen ethischen Ansätzen den Vorteil, dass sie sich nicht nur auf Menschen bezieht, sondern auf alle Lebewesen. Sie ist Ausdruck einer «ins Grenzenlose erweiterten Verantwortung gegenüber allem, was lebt». «Leben», betont Schweitzer, ist «als solches heilig», «das der Menschen und das aller Kreaturen». Er ist überzeugt, «dass diese elementare Ethik eine ganz andere Tiefe, eine ganz andere Lebendigkeit, eine ganz andere Energie besitzt, als die sich nur mit dem Menschen abgebende».

Diese Tiefe, Lebendigkeit, Energie wünsche ich mir fürs kommende Jahr – für mich selber und für alle Menschen. Ich meine, weiterherum und auch in meiner eigenen Seele eine gewisse Müdigkeit, eine gewisse Resignation wahrzunehmen. Man findet sich damit ab, dass wir auf den Abgrund zu steuern, und hofft, dass es einen selbst nicht mehr betrifft. Dass die Folgen der klimatischen Veränderungen noch ein wenig auf sich warten lassen. Dass die Epoche des Friedens, in der man bislang leben durfte, wenigstens hierzulande noch ein wenig währt. Schweitzers «Ehrfurcht vor dem Leben» hat das Potenzial, einen zu wecken, aufzurütteln. Auch für den Pazifismus glaubt Schweitzer Energie aus der «Ehrfurcht vor dem Leben» beziehen zu können: Es müsse, sagt er, in den Völkern eine öffentliche Meinung entstehen, welche die Abschaffung des Kriegs verlangt; «die dazu erforderliche Gesinnung kann nur durch die Ehrfurcht vor dem Leben geschaffen werden».

Albert Schweitzer war zeitlebens ein Verehrer des heiligen Franziskus von Assisi (1182-1226). Seine eigene Botschaft sah er als Wiederholung jener des Poverello. 2026 jährt sich der Todestag von Franz zum achthundertsten Mal. Mein Wunsch für das neue Jahr ist, dass sich – von mir aus gern mit metaphysischer Unterstützung des Heiligen – der Spirit der «Ehrfurcht vor dem Leben» positiv auf den Lauf der Welt und die eigene Seele auswirkt.

ANDREAS FISCHER, REFORMIERTER PFARRER