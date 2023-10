Zweiter Wahlgang für zweiten Sitz

Am Sonntag wurde bei den Wahlen in den Ständerat Thierry Burkart (FDP) mit 105 897 Stimmen wieder in den Ständerat gewählt. Er erreichte ein sehr gutes Ergebnis. Als Zweitplatzierter verfehlte Benjamin Giezendanner (SVP) mit 86 430 ...