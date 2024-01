Im Rahmen des Hochrhein Festival findet am Mittwoch, 24. Januar, um 20 Uhr, im Musiksaal der Kurbrunnenanlage das Konzert «The Perfect Match» statt. Jung und frisch erklingt die Trompete von Lucienne Renaudin Vary. Von Anfang an profilierte sich die Westfranzösin in beiden Sparten ...