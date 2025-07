Tennis: Jérôme Kym in Gstaad in Runde zwei!

Der Möhliner Tennisprofi bezwingt den Franzosen Calvin Hemery (ATP 171) in der ersten Runde des ATP-Turniers in Gstaad. Kym (Weltnummer 154) gewinnt in drei Sätzen mit 7:5, 4:6, 7:5. Der 22-Jährige schafft damit einen weiteren Meilenstein: Erstmals in seiner Karriere steht er in einer zweiten Runde bei einem ATP-Turnier. «Das ist ein Statement!», kommentiert SRF kurz nach dem Erfolg des Möhliners. (rw)