Die Tennis-Mannschaften des TC Laufenburg zeigen starke Leistungen in der laufenden Interclub-Saison. Das 2. Liga–Herrenteam um Captain Matthias Huber sicherte sich am letzten Samstag mit einem 6:3-Sieg gegen Untersiggenthal den Einzug in die Aufstiegsrunde. Die Basis dazu wurde in den ...