Suppentag vor dem Rathaus für Kenia

Das Hilfsprojekt «UDUGU» der Familie Hauri ruft auch in diesem Jahr wieder zu Spenden auf. Im Nordwesten von Kenia, nahe der Grenze zu Uganda, bauen sie seit Jahren an einer besseren Infrastruktur für die vom Leid geplagte Bevölkerung in Form von vier Primarschulen, einem kleinen Hospital, oder aktuell einen grossen Schlaftrakt für die Waisenkinder. Damit sie auch weiterhin ihre Projekte fortsetzen können, organisieren sie wie jedes Jahr einen Suppentag vor dem Rathaus.

Am kommenden Samstag, 25. Oktober, von 10 bis 15 Uhr, ist es wieder soweit. Es gibt Green Currysuppe mit oder ohne Pouletfleisch sowie eine Gulaschsuppe. Die Suppen werden am Stand vor dem Rathaus herausgegeben oder können mit einem mitgebrachten Behälter auch abgeholt werden. Die Udugu-Familie freut sich auf zahlreichen Besuch.

Auch ein «Suppentaxi» steht bereit und bringt die Suppe bequem nach Hause (Tel. 079 667 51 62). (mgt)

www.udugu.ch