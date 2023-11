Süffige Kaffeehaus-Melodien in Möhlin

Am vergangenen Samstag lud die Kulturkommission Möhlin ausnahmsweise in den Saal der Villa Kym zum Konzert ein. Am Nachmittag und ein zweites Mal am Abend bot das «Trio Sorriso» eine bunte Mischung aus bekannten Kaffeehausmelodien darbot – stilgerecht begleitet von Kaffee und Kuchen für die Gäste.

Über 30 Personen folgten der Einladung zu Kaffee und Kuchen bei beschwingter Kaffeehausmusik in die voll besetzte Villa Kym in Möhlin. Das «Trio Sorriso» unterhielt die Gäste mit vielen bekannten Melodien aus Schlager, Volksmusik und Operette. Umrahmt wurden diese Klänge und Ohrenschmeichler mit humorvollen Anekdoten und spannenden Geschichten aus der Welt des Kaffees.

«Klein, aber fein!»

Lukas Roos führte als Geschichtenerzähler durch das Konzert. An der Klarinette formierte er sich dann zusammen mit der Pianistin Patricia Ulrich und der kurzfristig eingesprungenen Gulia Ajmone-Marsan am Cello zum «Trio Sorriso». Die drei Musizierenden zauberten durch ihre Spielfreude eine Wohlfühlatmosphäre in den Saal, die das Publikum wunderbar mitnahm. Oft wurde das Publikum aufgefordert, bei den Melodien ungeniert mitzusingen oder auch nur mitzusummen, denn gerade bekannte Lieder wie «S’Träumli» der Boss-Brüder aus Grindelwald oder «La Paloma» rissen die Anwesenden mit – was sich dann auch auf die Musizierenden übertrug.

Grosses Kino und lüpfiger «Samschtig-Jass»

Auch im zweiten Konzert am Abend wurden die Musikstücke mit grosser Begeisterung aufgenommen. Die launigen Erzählungen rund um die Kompositionen wurden immer auch mit einem der Musik entsprechenden Kaffeegetränk verbunden: so passte zum Beispiel ein «Einspänner» zum Wiener «Ich steh mit Ruth gut», oder ein «Schümli Pf lümli» zum Samstags-Jass-Hit «Immer heiter». Eine Ausnahme gab es allerdings, als Agatha Christies «Miss Marple» vorbeischaute – dieses Musikstück wurde dem britischen Tee gewidmet, Ordnung muss schliesslich sein. Verträumt und herzerwärmend w u rde es bei J. Of fen bachs «Barcarole» aus «Hoffmanns Erzählungen», schwungvoll kam zum Schluss des offiziellen Teils das mexikanische «Besame mucho» daher. Das Trio wurde nicht ohne Zugaben entlassen. So wetzte zunächst «Mackie Messer» noch die Klinge, bevor «Am Himmel stoht es Sternli» die mitsingenden Anwesenden in einen ruhigen Abend verabschiedete, alle mit einem «Sorriso», eben einem Lächeln, auf ihrem Gesicht. (mgt)