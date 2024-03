Mitte März fanden in Gipf-Oberfrick die 36. Hallen LMM (Leichtathletik Mannschaftsmeisterschaft) statt. Sechs motivierte Frauen vom Turnverein Zuzgen traten in der Kategorie Mixed an, weil sie die einzige Mannschaft bestehend aus nur Frauen waren. In der Pendelstafette wurde eine Zeit von ...