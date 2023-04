Sturzbetrunken und ohne Ausweis gegen Baum gefahren

Am frühen Ostermontag verlor eine stark alkoholisierte Frau in Meisterschwanden die Herrschaft über ihren Wagen und prallte gegen einen Baum. Es blieb beim Blechschaden.

Der Selbstunfall ereignete sich am Ostermontag, kurz nach 4.30 Uhr, auf der Aescherstrasse in Meisterschwanden. In einem Mercedes-Benz fuhr die 28- Jährige von Fahrwangen kommend in Richtung Aesch. Ausgangs Meisterschwanden verlor sie die Herrschaft über ihren Wagen, kam links von der Strasse ab und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde der Wagen stark beschädigt. Rettungsdienst und Kantonspolizei fanden die Frau äusserlich unverletzt, aber stark alkoholisiert vor. Eine Ambulanz brachte sie zur Untersuchung ins Spital. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blut- und Urinprobe an. Wie die Kantonspolizei feststellte, besass die 28-Jährige zudem gar keinen Führerausweis.