Die Entspannung der Marktpreise an den europäischen Energiemärkten schlägt sich positiv auf die Stromtarife nieder. Auch die Netznutzungstarife sinken, was zu durchschnittlich 14 Prozent tieferen Strompreisen in der Grundversorgung im Jahr 2025 führt. Ein durchschnittlicher Haushalt spart im nächsten Jahr somit rund 220 Franken pro Jahr, teilt die AEW Energie AG mit. (nfz)