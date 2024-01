STERNSINGER IN LAUFENBURG UNTERWEGS

Am Samstag, 13. Januar, waren in Laufenburg die Sternsinger unterwegs. Dieser Anlass wurde ökumenisch durchgeführt. Im Fokus der Aktion stand die Region Amazonien. Das Motto dazu lautete: «Gemeinsam für unsere Erde, in Amazonien und weltweit». Bevor die Sternsinger loszogen, wurden sie von Pfarrer Plumhof und Pater Solomon gesegnet und ausgesendet. Trotz eisiger Kälte zogen sie tapfer los und haben viele freundliche Begegnungen mit der Laufenburger Bevölkerung erleben dürfen. So ist in kurzer Zeit ein Betrag von 3096 Franken zusammengekommen. Zum Abschluss gab es für alle Kinder ein feines Spaghetti-Essen vom Pfarreirat zubereitet. «Ein herzliches Dankeschön für die grosszügigen Spenden und allen fleissigen Helfern!» (mgt) Foto: zVg