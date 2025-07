Steinacher und Emmenegger sorgen für Fricktaler Siege

Beim neunten Brugger Abendrennen dieser Saison sorgten Cyrill Steinacher (Sulz) im Hauptrennen und Lars Emmenegger (Kaisten) in der Prüfung des Nachwuchses für zwei Siege von Fricktaler Rennfahrern.



August Widmer



Im Hauptrennen schwang Steinacher mit 26 Punkten Vorsprung vor Florian Hochuli und Felix Stehli klar obenaus. Für Steinacher war es der fünfte Sieg in dieser Saison. In der Saisonwertung kann der seit kurzem in Brugg lebende Sulzer nur noch theoretisch eingeholt werden. Sein Vorsprung auf den Zweitplatzierten beträgt in der Saisonwertung nämlich 75 Punkte. Und in den verbleibenden zwei Rennen sind für den Sieger genau noch 75 Punkte zu holen. Steinacher kann vom zweitplatzierten Pierre Neve (Zürich) also nur dann eingeholt werden, wenn der Zürcher die beiden letzten Rennen gewinnt und Steinacher keinen Punkt mehr erzielt. Mit anderen Worten: Der Sieg in der Saisonwertung ist Steinacher nicht mehr zu nehmen. Das sieht der Sulzer selber so: «Mit dem Sieg im neunten Abendrennen, an dem ich mich auf die jeweils in der fünften Runde ausgetragenen grossen Wertungen konzentrierte, ist der erste Platz in der Saisonwertung ganz nahe».

Vierter Sieg für Emmenegger

Holte sich Cyrill Steinacher am letzten Mittwoch zum fünften Male den Sieg an einem Brugger Abendrennen in dieser Saison, ist Lars Emmenegger (Kaisten) beim vierten Sieg angelangt. Diesen vierten Sieg musste sich Emmenegger allerdings hart erkämpfen. Erst auf den letzten der 19 Runden vermochte er das Blatt noch zu wenden und die lange führende Helena Bieber mit vier Punkten Vorsprung auf den zweiten Platz zu verweisen. In der Saisonwertung hat Emmenegger auch noch alle Chancen auf den Sieg. Er liegt lediglich 16 Punkte hinter dem das Saisonklassement anführenden Zuger Aurel Achleitner (Cham) zurück. Während Emmenegger am letzten Mittwoch seinen vierten Sieg im Brugger Schachen erzielte, hat Achleitner in dieser Saison erst einmal gewonnen. Der Zuger ist allerdings die Zuverlässigkeit in Person: Er ist der einzige Fahrer der beiden Hauptkategorien, der an jedem Abendrennen der laufenden Saison teilgenommen hat.



Fricktaler Schnellste im km-Zeitfahren

Als bester Anfänger fuhr im Nachwuchsrennen Levin Hüsler (Gansingen) auf den dritten Rang. Im km-Zeitfahren, das in dieser Saison fast hauptsächlich von den Nachwuchsfahrern bestritten wurde, musste Hüsler seinem Vereinskameraden Saybien Zumsteg den Vortritt lassen. Im Kampf um die Tagesbestzeit war allerdings der Luzerner Joel Bucher (Rain), der bei den älteren Schülern gewann, noch um zwei Zehntelsekunden schneller als die beiden Gansinger Anfänger. Allerdings lassen sich die km-Zeiten nur bedingt vergleichen: Am vergangenen Mittwoch zeigte sich das Wetter nicht von der besten Seite. Bis zum km-Zeitfahren trocknete die Strecke zwar etwas ab. Gleichwohl trafen nicht alle Fahrerinnen und Fahrer die gleichen Bedingungen an, was die unterschiedlichen Zeiten erklärt.

Ergebnisse 9. Brugger Abendrennen 30. Juli 2025:

Elite/Amateure: 1. Cyrill Steinacher (Sulz) 48 km in 1:01:22 (46,931 km/h), 67 Punkte, 2. Florian Hochuli (Strengelbach) 41, 3. Felix Stehli (Gibswil) 34, 4. Nico Tambarikas (Buchs SG), 5. Jan Christen (Gippingen) 20, 6. Robin Kull (Villmergen) 17, 7. Michael Kunz (Solothurn) 8, 8. Sebastian Roth (Mellingen) 5.

Anfänger/Junioren/Frauen: 1. Lars Emmenegger (Kaisten/Junior) 18,24 km in 24:17 (45,068 km), 21 Punkte, 2. Helena Biber (De/1. Frau), 3. Levin Hüsler (Gansingen/1. Anfänger) 15, 4. Jan Altstätter (Ehrendingen) 15, 5. Saybien Zumsteg (Gansingen) 13, 6. Gian Fuhrmann (Cham) 8, 7. Aurel Achleitner (Cham) 8.

Schüler: Jahrgänge 2011 und 2012: 1. Joel Bucher (Rain) 9,6 km in 14:37 (39,407 km/h), 18 Punkte, 2. Nick Altstätter (Ehrendingen) 14, 3. Lena Steinmann (Ebersecken/1. Mädchen), 4. Boas Mathies (Niederweningen) 7, 5. Nino Mäder (Wiedlisbach) 7, 6. Levi Flückiger (Gansingen).

Jahrgänge 2013 und jünger: 1. Binjamin Mathies (Niederweningen) 5,76 km in 10:14 (33,772 km/h), 12 Punkte, 2. Alissa Pflugshaupt (Gansingen) 11, 3. Fabio Abbühl (Gansingen) 5, 4. Xeno Schäpper (Sulz) 4, 5. Victoria Schnedler (Sulz/1. Mädchen) 2, 6. Mila Essig (Gansingen) 1.

Km-Fahren:

Anfänger: 1. Saybien Zumsteg (Gansingen) 1:19,7, 2. Levin Hüsler (Gansingen) 1:19,8, 3. Elio de Mey (Affoltern a/A) 1:22,9.

Schüler: Jahrgänge 2011 und 2012: 1. Joel Bucher (Rain) 1:19,5, 2. Lena Steinmann (Ebersecken) 1;27,4, 3. Nino Mäder (Wiedlisbach) 1:29.

Jahrgänge 2013 und jünger: 1. Alissa Pflugshaupt (Gansingen) 1:34,7,2. Binjamin Mathies (Niederweningen) 1:41,8, 3. Xeno Schäpper (Sulz) 1;42,2.