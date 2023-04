Start in die Radsport-Saison

Mit Rennen in Affoltern am Albis und in Kiesen BE begann über die Ostertage auch die Radsport-Saison in der Deutschschweiz. An beiden Orten fielen von den Fricktaler Radspotlern die Nachwuchsfahrer mit guten Ergebnissen auf.

In Affoltern am ...