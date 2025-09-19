Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Stark für unsere Gemeinde

  19.09.2025 Leserbriefe

Seit Jahren arbeite ich mit Eva Staubli-Mahrer in der FGPK zusammen und habe sie als zuverlässige, kompetente Vertreterin darin erlebt. Diese Tätigkeit hat ihr auch einen tiefen Einblick in die Gemeindearbeit gegeben. Sie denkt strategisch, arbeitet sich gründlich in Themen ein ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote