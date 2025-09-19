Stark für unsere Gemeinde

Seit Jahren arbeite ich mit Eva Staubli-Mahrer in der FGPK zusammen und habe sie als zuverlässige, kompetente Vertreterin darin erlebt. Diese Tätigkeit hat ihr auch einen tiefen Einblick in die Gemeindearbeit gegeben. Sie denkt strategisch, arbeitet sich gründlich in Themen ein ...

Seit Jahren arbeite ich mit Eva Staubli-Mahrer in der FGPK zusammen und habe sie als zuverlässige, kompetente Vertreterin darin erlebt. Diese Tätigkeit hat ihr auch einen tiefen Einblick in die Gemeindearbeit gegeben. Sie denkt strategisch, arbeitet sich gründlich in Themen ein und handelt konsequent – Eigenschaften, die im Gemeinderat nicht selbstverständlich sind. Da Eva in Möhlin aufgewachsen ist, kennt sie die Menschen, die Geschichte und die aktuellen Herausforderungen unserer Gemeinde bestens. Ich empfehle Eva Staubli-Mahrer für den Gemeinderat, weil sie das nötige Rüstzeug für diese verantwortungsvolle Aufgabe mitbringt.

CLAUDE CHAUTEMS, MÖHLIN