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Stammtisch für grosse Lieder

  14.04.2026 Laufenburg

Das Duo Carouge präsentiert in der Kultschüür sein neues Programm. Seit bald zwanzig Jahren bereits musizieren Lena Schmidt (Klavier) und Larissa Bretscher (Gesang) zusammen. Am Samstag, 25. April, sind sie zu Gast im Eventlokal Kultschüür in Laufenburg. Die Zuschauer ...

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