Das Duo Carouge präsentiert in der Kultschüür sein neues Programm. Seit bald zwanzig Jahren bereits musizieren Lena Schmidt (Klavier) und Larissa Bretscher (Gesang) zusammen. Am Samstag, 25. April, sind sie zu Gast im Eventlokal Kultschüür in Laufenburg. Die Zuschauer dürfen sich auf eine professionelle Darbietung freuen, hingebungsvoll, gefühlvoll, differenziert, herzlich und humorvoll! Das Duo wird mit seiner wunderbaren Musik die Herzen der Zuhörer berühren. Davon überzeugt sind auch die Verantwortlichen der Kultschüür, die sich freuen, das Duo Carouge nach 2019 zum zweiten Mal in Laufenburg präsentieren zu können. Das neue Programm des Duo heisst «Stammtisch für grosse Lieder». Und an diesem Stammtisch treffen sich Mani Matter und The Beatles auf einen Absacker und sinnieren über das Leben und den Schnurrbart. Barbara tanzt mit Zarah Leander zu Georg Kreislers Tango, und wenn der gute alte Jacques Brel noch vorbeischaut, wird ihn niemand abweisen. Das Duo Carouge lässt sie alle gewähren, verpasst ihnen aber eine grosse Portion Eigenheit. Und so leben diese vertrauten Verbündeten weiter, immer wieder neu interpretiert! (mgt)

Samstag, 25. April, 20 Uhr, Türöffnung ab 19.30 Uhr. Reservation: Telefon 0041 62 874 3012, reservation@kultschuer.ch