Stadtratswahlen Laufenburg: Keine Experimente

Am 28. September wird auch in Laufenburg ein neues Ratsgremium für die nächsten vier Jahre gewählt. Die FDP-Ortspartei Laufenburg engagiert sich seit Jahrzehnten in vielen Kommissionen und an den Gemeindeversammlungen. Mit André Maier und René Leuenberger sind aktuell zwei Personen im Stadtrat, welche mit ihrer pragmatischen Sachpolitik und ihrem Fachwissen die vielen Projekte der Gemeinde Laufenburg begleiten. Die beiden kandidieren erneut für den Stadtrat und René Leuenberger stellt sich zudem für das wichtige Amt des Stadtammanns zur Verfügung. Mit der Erfahrung aus total dreizehn Jahren Amtstätigkeit und der täglichen Präsenz vor Ort bieten André Maier und René Leuenberger Kontinuität und Dossier-Kenntnis.

In einem Ratsgremium zählt in erster Linie nicht die Parteizugehörigkeit, es zählt Engagement, Fachwissen, Kommissionserfahrung und Herzblut. Laufenburg steht als Gemeinde vor vielen Herausforderungen, vor allem auch im Bereich Finanzen. In den aargauischen Gemeinden können die Gemeinderäte nur über zirka 30 Prozent des Steueraufkommens frei verfügen. Es gilt diesen kleinen Anteil mit Augenmass einzusetzen und trotzdem dafür zu sorgen, dass die Gemeinde Projekte realisieren kann und die Gemeinde attraktiv bleibt. In Laufenburg ist das neue Gremium speziell gefordert, als Bezirkshauptort, mit der Neuansiedlung der Firma FlexBase, mit der Realisierung der letzten Etappe der Altstadtsanierung, der neuen BNO und dem Areal Schützen. Es sind hier nur einige Schwerpunkte genannt.

Das neue Gremium unter der Leitung des Kandidaten René Leuenberger und dem erfahrenen André Maier muss liefern. Es darf keine lange Einarbeitungszeit geben. Damit der Stadtrat funktioniert und die Gemeinde profitiert, bedarf es keiner Experimente in personeller Hinsicht.

Die FDP-Ortspartei bittet die Wählerinnen und Wähler: unterstützen Sie René Leuenberger und André Maier. Danke.

PATRICK BERNHART, VORSTAND FDP OP LAUFENBURG