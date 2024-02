Stadtmusik sucht neuen Dirigenten

Nach rund 24 Jahren erfolgreicher Tätigkeit gibt der Dirigent Martin Burgunder den Stab bei der Stadtmusik Laufenburg ab. In Sachen Jugendförderung wird in Zusammenarbeit mit der Musikgesellschaft Sulz in Kürze ein Projekt gestartet.

Am vergangenen Freitag fand in den Räumlichkeiten der «Kultschüür» die 145. Generalversammlung der Stadtmusik Laufenburg statt. In seinem Jahresbericht liess der Präsident Michael Vögeli die vielen musikalischen und kameradschaftlichen Höhepunkte nochmals Revue passieren. Das traditionelle Jahreskonzert im Frühling, die erfolgreiche Teilnahme am Musiktag in Rothrist mit dem Festsieg in der Parademusik sowie die zweimalige Aufführung des Wintermärchens «Die Musikmäuse» im November in der Stadthalle zählten zu den Glanzlichtern im verflossenen Vereinsjahr.

«Nach rund 24 Jahren äusserst erfolgreicher Tätigkeit verlässt uns leider der Dirigent Martin Burgunder auf Mitte des Jahres und wird den Dirigentenstab an eine neue Kraft weitergeben», teilt die Stadtmusik mit. Seine Ausführungen, die zu diesem Entscheid führten und die vom Verein mit grossem Verständnis aufgenommen wurden, endeten mit einer lang anhaltenden «Standing Ovation». Die Suche nach einer neuen Stabführung hat bereits begonnen und dürfte bis Ende Mai abgeschlossen sein. Das Abschiedskonzert vom 5. und 6. April 2024 in der Stadthalle wird daher für die Musikantinnen und Musikanten sowie für das Publikum zu einem besonderen Erlebnis werden.

Vollbepacktes Jahresprogramm

Für das kommende Vereinsjahr hat sich der Verein wiederum grosse Ziele gesetzt. Das sind unter anderem die Teilnahme am Fasnachtsumzug, die Prozession «San Giuseppe», das bereits erwähnte Jahreskonzert anfangs April sowie eine viertägige Konzertund Vereinsreise, welche die Mitglieder über die Auffahrtsfeiertage nach Salzburg führen wird. Des Weiteren wird sich der Verein im Juni mit Arbeitseinsätzen am Regionalturnfest des TV Sulz beteiligen und am 1. August die Bundesfeier musikalisch begleiten. Als weiteres Highlight steht ein Promenadenkonzert in Bad Säckingen im September sowie die Hela im Oktober und das Jubilarenkonzert im November auf dem Programm. Abgeschlossen wird das Jahr mit einem Kirchenkonzert am zweiten Adventssonntag und einem Auftritt an der Laufenburger Altstadtweihnacht.

Vier Neumitglieder im Verein

Mit Ronja Herzog, Benedikt Leubin, Tobias Obrist und David Herzog durften gleich vier neue Mitglieder in die Reihen der Stadtmusik aufgenommen werden. Diese erfreuliche Tatsache soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Jugendförderung weiterhin intensiv vorangetrieben werden muss. Hierfür, so die Verantwortliche Karin Herzog, wird – in Zusammenarbeit mit der Musikgesellschaft Sulz – in Kürze ein neues Förderungsprojekt starten.

Neues Vorstandsmitglied und eine Ehrung

Für den aus dem Vorstand scheidenden Kassier Marc Zumsteg konnte mit Tamara Rohr das Gremium wieder vervollständigt werden. Zudem konnte Tobias Marbot für seine 20-jährige Mitgliedschaft bei der Stadtmusik zum Ehrenmitglied ernannt werden. Zum Schluss der Versammlung überbrachte Rolf Tolksdorf von der Stadtund Feuerwehrmusik Laufenburg-Baden die Grüsse von «ennet em Rhy» und lobte die gute Zusammenarbeit der beiden Vereine über die Landesgrenze hinweg. (mgt)